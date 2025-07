Divertirsi in mezzo agli altri è uno dei segreti della longevità È anche una cura a buon mercato contro l’isolamento sociale che colpisce gli anziani

In un mondo che invecchia sempre più, il segreto per vivere a lungo e felici potrebbe essere semplice: divertirsi in compagnia. A Singapore, le donne over 60 si cimentano in pallamano acquatica, contrastando l’isolamento sociale e promuovendo il benessere. Un esempio illuminante di come attività ludiche e sociali possano diventare una vera cura per la longevità, dimostrando che il piacere di stare insieme è un investimento prezioso per il futuro.

A Singapore un gruppo di donne dai 60 agli 80 anni gioca una versione di pallamano in acqua nata per i bambini in piscina. Siccome i bambini scarseggiano mentre l'età media è cresciuta fino a 84 anni e un quinto della popolazione è sopra i 65, il governo ha istituito ambasciatori della "Generazione d'argento" che hanno il compito di favorire la longevità e aiutare gli anziani a invecchiare bene con l'esercizio fisico, giochi di società, la robotica o imparando le lingue. Longevità per chi ha poco tempo: 5 abitudini semplici che fanno la differenza X Leggi anche › Longevity e fitness: allenarsi per vivere meglio e più a lungo E fin qui tutto bene e incoraggiante.

Longevità: pallamano, emozioni e discoteca per invecchiare bene.