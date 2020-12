“E anche oggi se fa lezione domani, grazie hacker”. Gli studenti “festeggiano” il down di Google (Di lunedì 14 dicembre 2020) All'improvviso i computer sono andati in tilt. I professori e gli studenti in collegamento per le lezioni quotidiane si sono ritrovati a fissare la schermata di errore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) All'improvviso i computer sono andati in tilt. I professori e gliin collegamento per le lezioni quotidiane si sono ritrovati a fissare la schermata di errore. L'articolo .

CarloPinsoglio1 : Anche se oggi non potrò esserci in panchina vi supporterò da qui! Sempre al tuo fianco... Fino alla Fine forza… - CottarelliCPI : L'idea di fissare un Vaccino Day per tutta Europa (ne parla anche oggi #Arcuri ) è strana. Se un paese è pronto a p… - lorepregliasco : L'Italia, con 64.036 decessi COVID, è da oggi ufficialmente il Paese europeo con più morti in assoluto. In proporz… - esthercita6767 : RT @NelleMarche: #Buongiorno e buon inizio settimana a tutti voi. Anche se oggi è il #14novembre e mancano 240 ore e un secondo al natale,… - Magic_Charly : E anche oggi ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che Shia LaBoeuf è fuori come un coppo. Prossimo passo, il telegrafo? -