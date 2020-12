Genoa-Juventus | dove vederla Centesima per CR7

Leggi su ck12

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il successo contro il Barcellona i bianconeri devono ripartire anche in Serie AGeona-– Entusiasmo alle stelle, ma Andrea Pirlo sa che non si può perdere la concentrazione. La vittoria sul Camp Nou per 3-0 non è la fine di un percorso, ma nell’ambiente tutti sperano che sia un inizio. Quest’anno laancora non ha convinto, soprattutto in campionato, mentre lo squillo in Champions League che ha portato i bianconeri a vincere il gruppo nella prima fase della massima competizione europea può essere la definitiva scossa e segnale di crescita di cui la squadra aveva bisogno. Adesso c’è il ...