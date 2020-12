Migranti, Salvini in aula a Catania: “Sono tranquillo e sereno”. Il video (Di sabato 12 dicembre 2020) Migranti, Salvini in aula a Catania: “Sono tranquillo e sereno” Catania, 12 dic. (askanews) – “Sono assolutamente tranquillo, sereno,n orgoglioso. Oggi interverrò in aula riportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo perché dopo di me ci sono stati morti annegati e diritti negati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, arrivando stamani all’aula bunker del carcere Bicocca di Catania per il secondo atto dell’udienza preliminare che lo vede accusato di sequestro di persona nell’ambito dello sbarco di Migranti dalla nave Gregoretti nel luglio del ... Leggi su formiche (Di sabato 12 dicembre 2020)in, 12 dic. (askanews) –assolutamente, sereno,n orgoglioso. Oggi interverrò inriportando alcuni dati del mio ministero. Abbiamo salvato vite e protetto un Paese, quello che non è accaduto dopo perché dopo di me ci sono stati morti annegati e diritti negati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, arrivando stamani all’bunker del carcere Bicocca diper il secondo atto dell’udienza preliminare che lo vede accusato di sequestro di persona nell’ambito dello sbarco didalla nave Gregoretti nel luglio del ...

