Maradona | l’omaggio di Quagliarella | “Un’umiltà pazzesca | dovremmo stare zitti per l’eternità”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Poche ore prima del match che vedrà impegnati allo Stadio Diego Armandoil Napoli e la Sampdoria, alcuni componenti della squadra blucerchiata hanno approfittato dell’arrivo nel capoluogo campano per omaggiaredeponendo fiori dinanzi al murales dei quartieri spagnoli. Ovviamente ad omaggiare il Pibe de Oro non poteva mancare Fabio, ex Napoli e L'articolo