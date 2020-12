Interviene per difendere un bimbo picchiato dal fratello, 17enne accoltellato vicino a Napoli (Di sabato 12 dicembre 2020) Interviene per interrompere una lite, violenta, tra due fratelli di 14 e 9 anni. E per farlo, un 17enne, viene accoltellato all’addome. È accaduto a Marigliano, in provincia di Napoli. Secondo quanto raccontato dallo stesso 17enne ferito ai carabinieri, il 14enne stava picchiando con calci e pugni il fratellino piccolo quando è intervenuto. Conosceva i fratelli, ha visto il bimbo di 9 anni in difficoltà e voleva aiutarlo, ma quando ha tentato di dividerli il 14enne lo ha colpito all’addome con un coltello. Trasferito all’ospedale di Nola, il 17enne non è in pericolo di vita. Il 14enne è stato denunciato per lesioni aggravate. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020)per interrompere una lite, violenta, tra due fratelli di 14 e 9 anni. E per farlo, un, vieneall’addome. È accaduto a Marigliano, in provincia di. Secondo quanto raccontato dallo stessoferito ai carabinieri, il 14enne stava picchiando con calci e pugni il fratellino piccolo quando è intervenuto. Conosceva i fratelli, ha visto ildi 9 anni in difficoltà e voleva aiutarlo, ma quando ha tentato di dividerli il 14enne lo ha colpito all’addome con un coltello. Trasferito all’ospedale di Nola, ilnon è in pericolo di vita. Il 14enne è stato denunciato per lesioni aggravate.

LaStampa : Napoli, interviene per sedare una lite tra due fratelli di 9 e 14 anni, 17enne accoltellato - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Marigliano, interviene per sedare lite tra fratelli: accoltellato 17enne - messveneto : Napoli, interviene per sedare una lite tra due fratelli di 9 e 14 anni, 17enne accoltellato: Voleva aiutare il più… - SkyTG24 : Marigliano, interviene per sedare lite tra fratelli: accoltellato 17enne - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Interviene per difendere un bimbo picchiato dal fratello, 17enne accoltellato vicino a Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Interviene per Interviene per sedare lite tra fratelli, 17enne accoltellato - Campania Agenzia ANSA Interviene per sedare lite tra fratelli, accoltellato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all’addome nel tentativo di sedare un litigio violento tra i due fratellini più piccoli di 14 anni e ...

"Giochi troppo ai videogame": picchia e morde il figlio 17enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante è intervenuta in via Vittorio Fiorini su richiesta ... la madre era diventata furibonda nel corso di una lite nata per un suo uso ...

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato all’addome nel tentativo di sedare un litigio violento tra i due fratellini più piccoli di 14 anni e ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante è intervenuta in via Vittorio Fiorini su richiesta ... la madre era diventata furibonda nel corso di una lite nata per un suo uso ...