Sanremo 2021, Fedez tra i concorrenti assieme ad un'altra cantante (Di venerdì 11 dicembre 2020) Prende corpo un'indiscrezione in grado di accendere immediatamente i riflettori sull'Ariston: a Sanremo 2021 potrebbe esserci Fedez. Il noto rapper sarebbe addirittura confermato, ma in coppia con un'altra cantante con cui ha già collaborato. L'appuntamento per scoprire i nomi dei big è vicinissimo: il 17 dicembre Amadeus scioglierà le riserve su chi farà parte della nuova edizione. Fedez a Sanremo: arrivano conferme A darlo per certo è Giornalettismo, che non sembra avere proprio dubbi sulla partecipazione di Fedez a Sanremo 2021. Nessun accenno dagli account del rapper e marito di Chiara Ferragni, della quale si è molto vociferato nei mesi scorsi circa un suo ruolo al fianco di Amadeus. Per la fonte, ...

