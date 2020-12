Perchè si deve lavare il riso? Ecco la spiegazione! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi ha l’abitudine di mangiare altri cereali oltre al grano, come la quinoa, il farro, il miglio, il bulgur ecc…, sa che tutti questi cereali vanno sciacquati con cura prima di essere cotti. Dunque la domanda sorge spontanea: essendo anche il riso un cereale, va fatta la stessa cosa? Il riso va sciacquato? La scelta sembra essere soggettiva, infatti c’è chi decide di sciacquarlo per eliminare l’amido in eccesso e rendere la pietanza più digeribile, oltre al fatto che lavandolo si ferma la cottura e il riso non scuoce. C’è pure chi, invece, consiglia di non lavare il riso crudo poiché si perderebbero molte sostanze nutritive. Detto questo Ecco alcuni accorgimenti per cucinare al meglio il riso. Bisogna tostare il riso prima della cottura? La tostatura ... Leggi su giornal (Di venerdì 11 dicembre 2020) Chi ha l’abitudine di mangiare altri cereali oltre al grano, come la quinoa, il farro, il miglio, il bulgur ecc…, sa che tutti questi cereali vanno sciacquati con cura prima di essere cotti. Dunque la domanda sorge spontanea: essendo anche ilun cereale, va fatta la stessa cosa? Ilva sciacquato? La scelta sembra essere soggettiva, infatti c’è chi decide di sciacquarlo per eliminare l’amido in eccesso e rendere la pietanza più digeribile, oltre al fatto che lavandolo si ferma la cottura e ilnon scuoce. C’è pure chi, invece, consiglia di nonilcrudo poiché si perderebbero molte sostanze nutritive. Detto questoalcuni accorgimenti per cucinare al meglio il. Bisogna tostare ilprima della cottura? La tostatura ...

