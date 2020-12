In Ue raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Raggiunto ieri sera l’accordo in Europa sul Recovery Fund. Gioisce il premier Conte, che su Twitter scrive: “Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!”. Gli fa eco la deputata Teresa Manzo, capogruppo M5S in commissione Bilancio, che in una nota scrive: “L’accordo sul Recovery Fund e’ cosa fatta, finalmente. C’e’ voluta tutta l’insistenza dell’Italia e del Presidente Conte, che aveva bisogno di un mandato forte dal Parlamento e lo ha avuto. Sono stati superati i veti incrociati dei Paesi frugali prima e di Polonia e Ungheria poi, e l’Italia si conferma come prima beneficiaria delle risorse europee: 209 miliardi di euro, dei quali circa 80 a fondo perduto. Un sostegno determinante che ci consentira’ di continuare a sostenere l’economia e di progettare il Paese del futuro attraverso un grande piano di investimenti pubblici nei settori cari al MoVimento 5 Stelle: ambiente, innovazione, digitalizzazione, sanita’, formazione dei lavoratori”. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) ROMA – Raggiunto ieri sera l’accordo in Europa sul Recovery Fund. Gioisce il premier Conte, che su Twitter scrive: “Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le ingenti risorse destinate all’Italia: 209 miliardi. Approvato anche il Bilancio pluriennale. Ora avanti tutta con la fase attuativa: dobbiamo solo correre!”. Gli fa eco la deputata Teresa Manzo, capogruppo M5S in commissione Bilancio, che in una nota scrive: “L’accordo sul Recovery Fund e’ cosa fatta, finalmente. C’e’ voluta tutta l’insistenza dell’Italia e del Presidente Conte, che aveva bisogno di un mandato forte dal Parlamento e lo ha avuto. Sono stati superati i veti incrociati dei Paesi frugali prima e di Polonia e Ungheria poi, e l’Italia si conferma come prima beneficiaria delle risorse europee: 209 miliardi di euro, dei quali circa 80 a fondo perduto. Un sostegno determinante che ci consentira’ di continuare a sostenere l’economia e di progettare il Paese del futuro attraverso un grande piano di investimenti pubblici nei settori cari al MoVimento 5 Stelle: ambiente, innovazione, digitalizzazione, sanita’, formazione dei lavoratori”.

GiuseppeConteIT : Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare l… - vitocrimi : L'accordo su #NextGenerationEU appena raggiunto in Consiglio europeo è un successo per tutta l'Unione, per l'Italia… - lauraboldrini : Accordo raggiunto sul #NextGenerationEU. Sconfitti i veti, vince l'Europa. Sul rispetto dei diritti non è possibi… - Akinato72444362 : RT @vitocrimi: L'accordo su #NextGenerationEU appena raggiunto in Consiglio europeo è un successo per tutta l'Unione, per l'Italia e in par… - NatDeGregorio : RT @amendolaenzo: Notte insonne di lavoro, ma altro risultato importantissimo ottenuto. Abbiamo raggiunto l'accordo per la riduzione delle… -