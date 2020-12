Cristiano Malgioglio Stuzzica Pierpaolo sulla Gregoraci e con Dayane Mello

GrandeFratello : Cristiano Malgioglio concorrente ufficiale ed è subito PARTY HARD! ?? #GFVIP - usuallynope : RT @oocgfvip5: Dayane: “Italia vi ama” Cristiano Malgioglio: “che meraviglia, e voi ci credete vero?!” #GFVIP - pezslaugh : RT @oocgfvip5: Dayane: “Italia vi ama” Cristiano Malgioglio: “che meraviglia, e voi ci credete vero?!” #GFVIP - vivranda : RT @nugellae: Malgioglio rosica, dice Onestini Cristiano post GfVip2 ha: -pubblicato 1album 4singoli -opinionista 2 ed. del GF -scritto pe… - _Fried_Shrimp : RT @nugellae: Malgioglio rosica, dice Onestini Cristiano post GfVip2 ha: -pubblicato 1album 4singoli -opinionista 2 ed. del GF -scritto pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, ha portato un po’ di aria fresca. Il paroliere si è subito trova ...Durante un discorso Malgioglio non avrebbe ricordato il nome il nome di Ivana Mrazova. Luca Onestini non è d’accordo: ‘Lei in finale lui fuori‘.