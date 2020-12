(Di giovedì 10 dicembre 2020) Su “Il Fatto Quotidiano” l’inchiesta della giornalista Chiara Daina suiche hanno bisogno di unaadeguata. Purtroppo però inegli ospedali pubblicie così i malati che non posso permettersi cure costose finiscono col lasciar perdere. «Servono piùi letto nel pubblico – sostiene Pietro Fiore, presidente della Simfer, la Società italiana di Medicina fisica e riabilitativa – Lanon è un servizio accessorio ma decisivo affinché la disabilità non diventi cronica aggravando le spese sanitarie». leggi anche l’articolo —>, la Cina gioca allo «scaricabarile»: “Noi innocenti. Virus nato in Italia” (ma anche no) Molti...

Il Messaggero

Occorre quindi porre particolare attenzione ai nostri comportamenti: meglio ci comporteremo già da ora e non solo nelle festività, minori saranno i contagi e i problemi ospedalieri post ... pazienti ...Su "Il Fatto Quotidiano" l'inchiesta della giornalista Chiara Daina sui pazienti post Covid che hanno bisogno di una riabilitazione adeguata.Pazienti post Covid necessitano di riabilitazione, ma i reparti sono chiusi Molti pazienti ricoverati per Covid, soprattutto quelli rimasti a lungo intubati in terapia intensiva, hanno bisogno di...Con il risultato che i pazienti post Covid vengono dimessi a casa senza un trattamento adeguato oppure vengono trasferiti nel privato accreditato, che da sempre ha in mano la maggior parte dei...Pazienti, che non possono rientrare per le proprie condizioni, in un percorso di trasferimento nelle strutture riconvertite Covid sul territorio, considerando che l’unica adibita è Galantara ed è praticamente al completo fra trasferimenti ospedalieri e altri provenienti da altre strutture marchigiane.