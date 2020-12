Covid | allarme in Svezia | terapie intensive al collasso a Stoccolma

Adnkronos : #Covid #Svezia, l'allarme: 'A Stoccolma terapie intensive piene al 99%' -

Roma, 10 dicembre 2020 - Il fuoco del Coronavirus non si spegne in tutto il mondo e oggi l'allarme viene dalla Svezia: a Stoccolma il 99% dei letti in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid ...Nel 2020 circa 434.000 persone non hanno potuto acquistare i farmaci per ragioni economiche e dispongono di 10 euro al mese per la spesa sanitaria ...› COVID Vaccino Covid, allarme allergie: a rischio uno su 100mila. Salute > Focus. Giovedì 10 Dicembre 2020 di Graziella Melina .Vaccino Covid, allarme allergie: a rischio uno su 100mila. Italia > Primo Piano. Giovedì 10 Dicembre 2020 di Graziella Melina . ROMA Niente vaccino anticovid in Gran Bretagna per chi soffre di ...Covid: Pfizer su allergie, nessun serio allarme Due casi nel primo giorno di campagna vaccinale in Gran Bretagna. L'autorità britannica sui farmaci (Mhra) raccomanda di non sottoporre a ...