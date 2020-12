Una regione cambia colore, l’annuncio poco fa sui social: è ufficiale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, la Lombardia torna a rivedere la luce. «Da domenica sarà ufficialmente zona gialla», ha annunciato il presidente della regione, Attilio Fontana. «Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore», ha spiegato Fontana, in un post sui social. «Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Si tratta di un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus». (Continua..) Zona gialla Nelle Regioni "gialle" vigono le misure ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, la Lombardia torna a rivedere la luce. «Da domenica sarà ufficialmente zona gialla», ha annunciato il presidente della, Attilio Fontana. «Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l'ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore», ha spiegato Fontana, in un post sui. «Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi. Si tratta di un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio. Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus». (Continua..) Zona gialla Nelle Regioni "gialle" vigono le misure ...

Roma, 9 dicembre 2020 - Continua il pressing attorno al governo sul Dpcm di Natale 2020, firmato da Conte lo scorso 3 dicembre. Nel mirino c'è soprattutto lo stop agli spostamenti tra Comuni previsto ...

Rodolfo Conenna è il nuovo direttore generale dell’ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli

