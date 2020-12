Quei 18 pescatori lasciati in balia dei loro rapitori

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) I marittimi di Mazara del Vallo sequestrati in Libia non sono eroi arruolati dalla stampa in nome di grandi ideali. E nessuno si muove. Un lettore mi scrive: «Imazaresi prigionieri in Libia da settimane, dopo essere stati sequestrati in acque territoriali, sono,malgrado, la testimonianza di uno Stato allo sbando. Qualunque nazione avrebbe subito messo in opera i suoi migliori uomini delle forze speciali, percittadini italiani che non sono secondi a nessuno, e sarebbe andata lì a prenderli». Non so se qualsiasi nazione del mondo avrebbe schierato le teste di cuoio e organizzato un blitz per riportare a casa i propri. Qualche Paese certo avrebbe studiato un intervento militare dei reparti d'élite: Stati Uniti e Israele sono famosi per aver organizzato la liberazione dei propri cittadini ...