La lezione di Dalla Torre sulla sana laicità (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La scorsa settimana è scomparso Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, già presidente del Tribunale della Città del Vaticano nonché rettore magnifico della Lumsa e tanto altro ancora. La sua è stata una vita al servizio della disciplina canonistica e della Chiesa. Esponente di una famiglia legata da tre generazioni ai papi, Dalla Torre ha rappresentato una delle figure più alte di protagonisti laici nella vita della Santa Sede. Tutta l'attività del grande giurista, figlio dell'ex direttore generale dei Musei Vaticani e nipote dell'indimenticato direttore dell'Osservatore Romano tra il 1920 ed il 1960, è una prova di quella "sintesi eccezionale" fra fede e ragione che San Giovanni Paolo II amava attribuire a San John Henry Newman. Dal nonno, odiato dal regime di Mussolini per aver dato ospitalità sul quotidiano ...

