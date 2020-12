Gattuso “Serve un grande Napoli con la Real Sociedad” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Napoli (ITALPRESS) – “Me lo aspettavo perchè sapevamo di essere in un girone difficile”. Rino Gattuso non è sorpreso, semmai è pienamente concentrato sulla gara casalinga di domani con la Real Sociedad che deciderà il futuro europeo del suo Napoli. Gli azzurri arrivano all'appuntamento con il primo posto nel girone e due punti di vantaggio sui baschi e sull'Az Alkmaar che chiuderà con il fanalino di coda Rijeka. “Ci vuole una grandissima partita, affrontiamo una squadra imbattuta da 17 partite e questo ti fa capire l'importanza dell'avversaria che avremo di fronte. Hanno assenze importanti, ma restano una squadra forte”, dice Gattuso contento del suo Napoli e del lavoro fin qui portato avanti. “Abbiamo fatto buone cose, sia io che il mio staff siamo soddisfatti, ma abbiamo una squadra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)(ITALPRESS) – “Me lo aspettavo perchè sapevamo di essere in un girone difficile”. Rinonon è sorpreso, semmai è pienamente concentrato sulla gara casalinga di domani con laSociedad che deciderà il futuro europeo del suo. Gli azzurri arrivano all'appuntamento con il primo posto nel girone e due punti di vantaggio sui baschi e sull'Az Alkmaar che chiuderà con il fanalino di coda Rijeka. “Ci vuole una grandissima partita, affrontiamo una squadra imbattuta da 17 partite e questo ti fa capire l'importanza dell'avversaria che avremo di fronte. Hanno assenze importanti, ma restano una squadra forte”, dicecontento del suoe del lavoro fin qui portato avanti. “Abbiamo fatto buone cose, sia io che il mio staff siamo soddisfatti, ma abbiamo una squadra ...

