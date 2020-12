Lazio, Immobile esulta: «Stasera abbiamo vinto un trofeo» (Di martedì 8 dicembre 2020) Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions League Immobile, al termine del match tra Lazio e Bruges, ha commentato così il match sulle frequenze della radio ufficiale: «Erano 19 anni che non si centravano gli ottavi, ci deve far pensare questa cosa e far guardare avanti con la massima fiducia. Calci di rigore? Si pensa che calciarli sia semplice, ma si ha sempre tutto da perdere davanti al portiere, sono momenti difficili, però cerco sempre di essere concentrato. Questione di freddezza. Merito alla squadra che mi ha messo in condizione di esprimere tutto il potenziale. Mi ha reso orgoglioso entrare in campo senza paura. Avevamo tutto da perdere, siamo stati molto attenti nel primo tempo, un errore sul secondo gol, ma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ciroha parlato ai microfoni diStyle Channel dopo il pareggio contro il Bruges, che è valso l’accesso agli ottavi di Champions League, al termine del match trae Bruges, ha commentato così il match sulle frequenze della radio ufficiale: «Erano 19 anni che non si centravano gli ottavi, ci deve far pensare questa cosa e far guardare avanti con la massima fiducia. Calci di rigore? Si pensa che calciarli sia semplice, ma si ha sempre tutto da perdere davanti al portiere, sono momenti difficili, però cerco sempre di essere concentrato. Questione di freddezza. Merito alla squadra che mi ha messo in condizione di esprimere tutto il potenziale. Mi ha reso orgoglioso entrare in campo senza paura. Avevamo tutto da perdere, siamo stati molto attenti nel primo tempo, un errore sul secondo gol, ma ...

