Immacolata | Papa Francesco è andato a pregare a Piazza di Spagna

Corriere : Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - Mauri_Carrara : RT @Corriere: Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - CicoPapi1 : RT @Libellu87858416: La festa dell'Immacolata Concezione ha solo un messaggio da comunicarci: 'Nella nostra Vita tutto è un dono, tutto è… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Immacolata, Papa Francesco rende omaggio alla Madonna all’alba e senza folla - GFUSeminaire : RT @FrancescoGrana: Papa Francesco a piazza di Spagna per affidare Roma e il mondo all’Immacolata -

Ultime Notizie dalla rete : Immacolata Papa

Non sono ancora le sette del mattino quando dal traforo di via Nazionale si scorge l'auto di sua Santità. Sotto la pioggia battente Papa Francesco scende dal veicolo e si dirige ...Papa Francesco questa mattina, intorno alle sette del mattino, si è recato a Piazza di Spagna per pregare nel giorno dell'Immacolata Concezione. Ogni 8 dicembre il pontefice si reca ...