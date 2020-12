Gmail | in arrivo novità sulla policy

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ci sonoinda Google per gli account di. Chi utilizza Google Drive e Google Foto troverà cambiamenti che entreranno in vigore da giugno 2021. Google si è mosso in anticipo, così da permettere a tutti gli utilizzatori di informarsi. Lesono collegate all’inattività degli utenti ed al limite di “storage.”

Google effettuerà cambiamenti in merito alla policy di Gmail. Gli utentii riceveranno una e-mail con tutte le indicazioni nei prossimi giorni.Nuove policy per gli account Gmail, Google Drive e Google Foto. Per tutti gli utenti inattivi per 2 anni arriva la cancellazione automatica dei contenuti.