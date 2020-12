Alessandro Borghese indagato: “Sono una brava persona” (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese ha ricevuto insieme alla moglie un avviso di garanzia, il popolare volto di Sky è indagato per l’emissioni di fatture false. Una situazione che lo chef non si aspettava e che rischia di fare ombra su uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi tempi. Le prime dichiarazioni dello chef di Quattro Ristoranti rilasciate al Corriere della sera sono finalizzate a dissociarsi dalle accuse fattegli. Borghese sostiene di non essere al corrente delle accuse che gli vengono rivolte, come personaggio pubblico e cuoco si è affidato ad una persona di cui si fidava, una che considerava di famiglia che invece lo ha tradito, spera di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti: “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece. L’ho ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020)ha ricevuto insieme alla moglie un avviso di garanzia, il popolare volto di Sky èper l’emissioni di fatture false. Una situazione che lo chef non si aspettava e che rischia di fare ombra su uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi tempi. Le prime dichiarazioni dello chef di Quattro Ristoranti rilasciate al Corriere della sera sono finalizzate a dissociarsi dalle accuse fattegli.sostiene di non essere al corrente delle accuse che gli vengono rivolte, come personaggio pubblico e cuoco si è affidato ad una persona di cui si fidava, una che considerava di famiglia che invece lo ha tradito, spera di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti: “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di esser stato fregato da un parente, uno della mia famiglia. E invece. L’ho ...

