Tommaso Zorzi, le critiche di Lazzaro a Malgioglio: un messaggio sbagliato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il talent manager di Tommaso Zorzi conosciuto dai fan semplicemente come Lazzaro, ha criticato duramente un discorso di Cristiano Malgioglio. Lazzaro Fantasia, talent manager di Tommaso Zorzi, ha pubblicato sull’account ufficiale dell’influencer una stories in cui ha voluto a fare una critica ad un discorso fatto da Cristiano Malgioglio. Sia Zorzi che Malgioglio attualmente sono Leggi su youmovies (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il talent manager diconosciuto dai fan semplicemente come, ha criticato duramente un discorso di CristianoFantasia, talent manager di, ha pubblicato sull’account ufficiale dell’influencer una stories in cui ha voluto a fare una critica ad un discorso fatto da Cristiano. Siacheattualmente sono

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - barbarapittofr1 : @Elizabe96471232 @InfoMalgioglio @tommaso_zorzi No ma è davvero bellissima questa cosa che sta dicendo Francesco... ?????? - IreneMenchini : Non io che piango per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. #gfvip - cri_tedo77 : #gfvip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini GRANDISSIMI! CHE BEL MOMENTO ?? - burrettie : piangendo per tommaso zorzi -