Menapace | Fedeli Pd | ' femminista e partigiana sempre in prima linea'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Ho avuto la fortuna e il privilegio di conoscere da vicino Lidia, una donna straordinaria che ha attraversatointutte le principali vicende storiche del secolo scorso e che anche negli ultimi anni, con l'Anpi, ha continuato a far sentire la sua voce forte e libera e impegnarsi per i valori in cui hacreduto: la pace, il femminismo, la democrazia”. Così la senatrice Pd, Valeria. “Nella sua biografia 'Canta il merlo sul frumento' lei stessa si definì fortunata 'a nascere quando e dove nacqui, sì da poter partecipare nel corso di una sola vita alla Resistenza, al Sessantotto, alla crisi del capitalismo'., antifascista, docente, scrittrice, giornalista, senatrice, Lidia ha vissuto da ...