Live Non è La D’Urso, la confessione di Gabriel Garko: “Con Manuela Arcuri era tutto vero” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La nostra storia è stata vera”. Gabriel Garko torna a parlare del suo coming out, stavolta per un confronto con Manuela Arcuri. I due attori sono stati ospiti dell’ultima puntata di Live Non è La D’Urso per parlare della loro relazione, avvenuta ormai più di 10 anni fa e durata 5-6 mesi. L’attrice non ha mai nascosto di esser rimasta male non tanto per la rottura, quanto piuttosto per aver scoperto che era tra loro era tutto finto, pianificato a tavolino. Manuela Arcuri ha spiegato infatti a Barbara D’Urso di esser sempre stata ignara dell’orientamento sessuale di Garko, convinta che la loro fosse una vera relazione. “Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere – ha raccontato l’attrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La nostra storia è stata vera”.torna a parlare del suo coming out, stavolta per un confronto con. I due attori sono stati ospiti dell’ultima puntata diNon è Laper parlare della loro relazione, avvenuta ormai più di 10 anni fa e durata 5-6 mesi. L’attrice non ha mai nascosto di esser rimasta male non tanto per la rottura, quanto piuttosto per aver scoperto che era tra loro erafinto, pianificato a tavolino.ha spiegato infatti a Barbaradi esser sempre stata ignara dell’orientamento sessuale di, convinta che la loro fosse una vera relazione. “Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere – ha raccontato l’attrice ...

