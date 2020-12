La verità sulla “fuga” di Nathan a Dubai, il figlio di Briatore e della Gregoraci (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nathan Falco è il figlio di Elisabetta Gregoraci, una delle coinquiline più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la giovanissima età del piccolo, è stato recentemente al centro del gossip per un viaggio che ha fatto con papà Flavio Briatore in Oriente. Poco tempo fa Briatore è dovuto partire per un viaggio a Dubai e delle fonti hanno subito chiacchierato molto sul fatto che abbia portato il figlio, con sé. Perché lo ha fatto?Le voci più indiscrete hanno affermato che fosse in qualche modo “colpa” di mamma Elisabetta. Alcuni voci, quando è uscita la notizia, hanno affermato che Briatore si sia dovuto portare il figlio con sé per allontanarlo dai chiacchiericci dei compagni di classe, che lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)Falco è ildi Elisabetta, una delle coinquiline più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la giovanissima età del piccolo, è stato recentemente al centro del gossip per un viaggio che ha fatto con papà Flavioin Oriente. Poco tempo faè dovuto partire per un viaggio ae delle fonti hanno subito chiacchierato molto sul fatto che abbia portato il, con sé. Perché lo ha fatto?Le voci più indiscrete hanno affermato che fosse in qualche modo “colpa” di mamma Elisabetta. Alcuni voci, quando è uscita la notizia, hanno affermato chesi sia dovuto portare ilcon sé per allontanarlo dai chiacchiericci dei compagni di classe, che lo ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Nuova task force per Conte, c… - carlosibilia : Forse per qualcuno la vita di quelle 38 persone e dei dieci feriti valeva meno dello scatto di carriera e del conse… - andreapurgatori : Diamanti a parte, avrebbe potuto liberarsi la coscienza con un sussulto raccontando la verità sulla #stragediustica… - nicoazzimmaturo : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia In verità queste sono le cause dell'alta mortalità in Italia: 1)il primo paese euro… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Le dichiarazioni di #MaradonaJunior sulla morte del padre dalla #durso?? -

Ultime Notizie dalla rete : verità sulla Covid e complotto, in Francia spopola il film «Hold-up» rilanciato dalle star Corriere della Sera