Natale: a Milano si accende l'albero in piazza Duomo (2) (Di domenica 6 dicembre 2020) (Adnkronos) - "È bello che a Sant'Ambrogio, giorno in cui nelle case dei milanesi si fa l'albero di Natale, si accendano in tante piazze della città, anche periferiche, 20 installazioni artistiche", afferma Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. "Pur con le necessarie precauzioni, ora, è il momento di reagire e di ridare fiducia e serenità soprattutto ai più giovani. Fondazione Bracco, che quest'anno celebra i suoi primi 10 anni di attività, è orgogliosa di rendere meno buio il Natale dei milanesi, regalando alla città un progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale". Giuliana Mantovano, direttore Marketing di Coca-Cola Italia, spiega che "abbiamo imparato a stare vicini anche quando siamo distanti. L'albero di Natale in piazza Duomo vuole ...

