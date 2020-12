A Modena per le piene di Secchia e Panaro, chiusura precauzionale per la strada statale, Ponte Alto e Uccellino (Di domenica 6 dicembre 2020) A Modena, con l’allerta Rossa diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per le piene che riguardano i fiumi Secchia e Panaro, in lento transito sul territorio dopo aver registrato i livelli massimi mai raggiunti negli ultimi anni, rimane chiusa anche per la notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre la via Emilia, tra la località Fossalta (via Caduti sul lavoro) e il Ponte di Sant’Ambrogio. Chiusa al traffico anche la Nonantolana, dalla rotatoria con la tangenziale Rabin in direzione della provinciale 225 dove già nella mattina della domenica sono stati segnalati allagamenti dovuti alla rottura dell’argine del Panaro in zona Castelfranco. Lungo la diramazione della provinciale 255, rimane chiuso il Ponte di Navicello vecchio. In città limitazioni al ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020) A, con l’allerta Rossa diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per leche riguardano i fiumi, in lento transito sul territorio dopo aver registrato i livelli massimi mai raggiunti negli ultimi anni, rimane chiusa anche per la notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre la via Emilia, tra la località Fossalta (via Caduti sul lavoro) e ildi Sant’Ambrogio. Chiusa al traffico anche la Nonantolana, dalla rotatoria con la tangenziale Rabin in direzione della provinciale 225 dove già nella mattina della domenica sono stati segnalati allagamenti dovuti alla rottura dell’argine delin zona Castelfranco. Lungo la diramazione della provinciale 255, rimane chiuso ildi Navicello vecchio. In città limitazioni al ...

