Maltratta la compagna per 4 mesi con l'aiuto dell'ex. Arrestato. Si era rivolto a Chi l'ha visto (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Livorno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate e continuate a carico di Gabriele Grossi, 40 anni, livornese. L’uomo era ricercato da qualche giorno dopo essere stato accusato dalla fidanzata di averla picchiata. Si era rifugiato ad Ischitella, nel Foggiano, in compagnia di una donna che dice di essere la madre dei suoi figli. E’ indagata anche quest’ultima a cui è stato imposto l’obbligo di dimora a Livorno, suo comune di residenza. Gabriele Grossi è noto alle cronache per essere il compagno di Valentina Ferrari, la ragazza inizialmente creduta scomparsa ed in realtà collocata in una struttura protetta proprio perché sottoposta a Maltrattamenti. Del caso si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Gli agentie squadre mobili di Foggia e Livorno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa dimenti in famiglia e lesioni aggravate e continuate a carico di Gabriele Grossi, 40 anni, livornese. L’uomo era ricercato da qualche giorno dopo essere stato accusato dalla fidanzata di averla picchiata. Si era rifugiato ad Ischitella, nel Foggiano, in compagnia di una donna che dice di essere la madre dei suoi figli. E’ indagata anche quest’ultima a cui è stato imposto l’obbligo di dimora a Livorno, suo comune di residenza. Gabriele Grossi è noto alle cronache per essere il compagno di Valentina Ferrari, la ragazza inizialmente creduta scomparsa ed in realtà collocata in una struttura protetta proprio perché sottoposta amenti. Del caso si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi ...

