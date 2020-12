Allegri | l’annuncio del tecnico | “Ecco dove mi piacerebbe allenare CR7? Nessuno come Ronaldo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 5 dicembre 2020) “Mivivere un’esperienza in Premier League".Parola di Massimiliano. Diversi sono stati i temi trattati daloriginario di Livorno, fermo dal 2019 dopo l'addio alla Juventus, intervistato ai microfoni del 'The Times': dal suo futuro, ai diversi campioni allenati nel corso della sua carriera. Ma non solo..."In Italia sono stato al Milan per quattro anni e alla Juventus per cinque. Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra. Secondo me il calcio inglese sta migliorando perché ci sono molti allenatori stranieri. L’Inghilterra ora è più sofisticata e più tattica, ma continua a rispettare la tradizione del suo calcio. C’è un buon equilibrio tra lo spirito del calcio inglese ed il nuovo approccio tattico portato dai nuovi allenatori", sono state le sue parole.LE DIFFERENZE - ...