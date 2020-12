Steiner Haas | “Necessità di rinforzare il team Resta è la scelta migliore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Secondo ilPrincipal della, Günther, il trasferimento di Simoneè stata lapiù ovvia e migliore per rafforzare ilin vista del 2021. Il prossimo anno sarà una stagione di svolta per ilamericano che vedrà alla guida i due nuovi piloti Mick Schumacher e Nikita Mazepin, oltre a vari cambiamenti interni. F2, Mick Schumacher: quanto pesa un nome? F1 2021, stagione della svolta secondoDurante le prove libere del GP di Sakhir, sembra passata un’eternità dall’incidente di Romain Grosjean (ora sostituito da Pietro Fittipaldi) che già si pensa alla prossima stagione, la 2021, vista come un capitolo di svolta per ilamericano, le cui sorti sono gestite dal TP ...