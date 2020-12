(Di venerdì 4 dicembre 2020) Da una parte una sorta di ‘rassegnazione’ nazionale a seguito della quale, dopo aver assistito in un agghiacciante susseguirsi di notizie, alla sterminata sequela di morti ‘illustri’ (da Proietti a D’Orazio, da Sean Conery a Maradona, ecc.), ormai siamo pronti ad accettare qualsiasi disgrazia. Dall’altra, una forma di becero ‘giornalismo’ sempre più sfrontata, morbosa, che non indaga le verità, non cerca le motivazioni che contribuiscono a questo diffuso mal di vivere ma, al contrario lo cavalcano, alimentando la tracimazione di merda che straripa dalle pagine social.: l’angoscia e la sorpresa scuotono gli utenti dei social Dunque è bastato poco perché oggi unvotato al ‘gossip’, sparando ‘la cazzata del giorno’, creasse il bailamme nei social. Del resto un po’ la ‘veneranda’ ma splendida età ...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - italiaserait : Pippo Baudo è morto. Squallido ‘scoop’ di un sito, smentito dallo stesso conduttore: “Faccio le corna…” - Epistemide : #CineMeloni #Amici20 #Paratici #Suarez #leredita Ferrari Leonardo Pippo Baudo Arianna Stadio Diego Armando Maradon… - MaggicaPolly : RT @FaiSempBurdell: Aspetto che Pippo Baudo confermi la sua morte, quella si, sarebbe una notizia -

