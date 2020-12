Letitia Wright, la star di Black Panther criticata per un video Anti-Vax, si difende (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'attrice di Black Panther Letitia Wright ha ricevuto numerose critiche per i contenuti di un video Anti-Vax ricondiviso su Twitter, ma la star ha già replicato con un post di scuse. Ha fatto storcere non poco il naso ai suoi follower uno degli ultimi post di Letitia Wright. La star di Black Panther ha infatti recentemente ricondiviso un video Anti-Vax i cui contenuti hanno attirato forti critiche da parte del web. Ecco cosa è successo di preciso, e quale è stata la risposta dell'attrice. Come riporta Variety, nella giornata di ieri, Wright aveva retwittato un video di 69 minuti proveniente dal canale YouTube "On The ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'attrice diha ricevuto numerose critiche per i contenuti di un-Vax ricondiviso su Twitter, ma laha già replicato con un post di scuse. Ha fatto storcere non poco il naso ai suoi follower uno degli ultimi post di. Ladiha infatti recentemente ricondiviso un-Vax i cui contenuti hanno attirato forti critiche da parte del web. Ecco cosa è successo di preciso, e quale è stata la risposta dell'attrice. Come riporta Variety, nella giornata di ieri,aveva retwittato undi 69 minuti proveniente dal canale YouTube "On The ...

IAmMilyFlash : RT @AllStarsLA: Giornata frizzantina con M*hmood che collabora con un'associazione omofoba e Letitia Wright che condivide video no-vax e tr… - censorshit_ : @lovinghuntsman letitia wright ha condiviso un video contro il vaccino per il covid che somewhat aveva anche conten… - punyg0d__ : RT @irydescentx: ma in che senso letitia wright è no vax bitch i trusted you - badtasteit : #LetitiaWright scatena un putiferio sui social condividendo un video contro i vaccini. Don Cheadle: 'Indifendibile' - blxckapollo : RT @AllStarsLA: Giornata frizzantina con M*hmood che collabora con un'associazione omofoba e Letitia Wright che condivide video no-vax e tr… -