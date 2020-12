Eroi in corsia, ma zero tutele. Ancora uno stop per gli specializzandi e scoppia la protesta (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Manca Ancora la graduatoria” del concorso dei 23mila specializzandi : è la denuncia dei virologi Roberto Burioni e Matteo Bassetti. “Mancano i medici , ma gli specializzandi che hanno già... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Mancala graduatoria” del concorso dei 23mila: è la denuncia dei virologi Roberto Burioni e Matteo Bassetti. “Mancano i medici , ma gliche hanno già...

Ultime Notizie dalla rete : Eroi corsia Eroi in corsia, ma zero tutele. Ancora uno stop per gli specializzandi e scoppia la protesta Gazzetta del Sud Covid, la Filitalia International premia infermiera dell’ospedale di Nocera: è tra i 4 eroi italiani

La Filitalia International ha premiato l'infermiera del reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Nocera Inferiore Lucia Errico ...

’H’ come habitat Mercalli e Iacona alle Fornaci

di Silvia Bardi Una lettera al giorno, quelle dell’alfabeto. Per ogni lettera un argomento da trattare e approfondire con gli esperti. Questo il programma dell’Abbecedario del reale, il cartellone che ...

