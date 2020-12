Maradona, il ricordo di Riva: “Diego il più grande di tutti i tempi, insieme abbiamo lottato per una cosa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona.E' scomparso lo scorso 25 novembre El Pibe de Oro che, nel giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l'asportazione di un ematoma al cervello. Il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia diffusa dai media argentini nelle scorse ore che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.VIDEO Miccoli, l’ex Palermo si tatua il volto del Pibe de Oro: “Maradona era il calcio”Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare Maradona. Tra questi, anche quello di Gigi Riva, che nel giorno in cui è stato confermato presidente onorario del ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il mondo del calcio piange Diego Armando.E' scomparso lo scorso 25 novembre El Pibe de Oro che, nel giorno del suo 60° compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l'asportazione di un ematoma al cervello. Il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un'insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Una notizia diffusa dai media argentini nelle scorse ore che ha scosso tutto il mondo del calcio, strettosi dopo la morte del campione argentino.VIDEO Miccoli, l’ex Palermo si tatua il volto del Pibe de Oro: “era il calcio”Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per ricordare. Tra questi, anche quello di Gigi, che nel giorno in cui è stato confermato presidente onorario del ...

