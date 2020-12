A gennaio parte la lotteria degli scontrini, ma metà dei registratori di cassa non è pronta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia Foto di Steve Buissinne da PixabayCon le prime richieste dei codici da presentare ai commercianti al momento degli acquisti si è messa in moto la macchina della lotteria degli scontrini, che partirà ufficialmente a gennaio. Nella sola giornata del primo dicembre, quando si è aperta la registrazione sul sito dedicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha registrato oltre 472mila richieste. Ma a un mese dalla partenza ufficiale dell’iniziativa, un possibile problema è rappresentato soprattutto dai registratori di cassa telematici non ancora aggiornati. In base a quanto stabilito dal governo già in vista ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dall’12020lain Italia Foto di Steve Buissinne da PixabayCon le prime richieste dei codici da presentare ai commercianti al momentoacquisti si è messa in moto la macchina della, che partirà ufficialmente a. Nella sola giornata del primo dicembre, quando si è aperta la registrazione sul sito dedicato, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha registrato oltre 472mila richieste. Ma a un mese dallanza ufficiale dell’iniziativa, un possibile problema è rappresentato soprattutto daiditelematici non ancora aggiornati. In base a quanto stabilito dal governo già in vista ...

sole24ore : Il via libera dell’#Ema al vaccino di Pfizer atteso entro il 29 dicembre, quello di #Moderna entro il 12 gennaio. S… - corgi_lover : RT @sole24ore: Il via libera dell’#Ema al vaccino di Pfizer atteso entro il 29 dicembre, quello di #Moderna entro il 12 gennaio. Si parte d… - Tech4D_ : Discovery+ ufficiale in Italia: il servizio di streaming parte il 4 gennaio a 4€ - govonilaw : RT @sole24ore: Il via libera dell’#Ema al vaccino di Pfizer atteso entro il 29 dicembre, quello di #Moderna entro il 12 gennaio. Si parte d… - andreaugolini90 : Senza fiducia oltre a qualche si di FI (problema partito e cdx) può ottenere ancora l'astensione di buona parte di… -

Ultime Notizie dalla rete : gennaio parte A gennaio parte la progettazione del Centro di interpretazione del Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile A gennaio parte la lotteria degli scontrini, ma metà dei registratori di cassa non è pronta

In base ai dati di Sogei a un mese dalla partenza della lotteria degli scontrini ancora 760mila registratori non sono aggiornati.

Lavoratori stagionali, autonomi e Partite IVA, in arrivo assegni INPS da 1.000 euro

In arrivo assegni INPS da 1.000 euro per i lavoratori stagionali, autonomi e Partite IVA I bonus da 1.000 euro spettano ai lavoratori intermittenti, autonomi e stagionali che non hanno lavorato dal 1° ...

In base ai dati di Sogei a un mese dalla partenza della lotteria degli scontrini ancora 760mila registratori non sono aggiornati.In arrivo assegni INPS da 1.000 euro per i lavoratori stagionali, autonomi e Partite IVA I bonus da 1.000 euro spettano ai lavoratori intermittenti, autonomi e stagionali che non hanno lavorato dal 1° ...