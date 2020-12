Scuola, Azzolina: «Studenti in classe già a dicembre», Gilda: «Basta propaganda, i dati veri…» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Non sto lavorando per l’apertura delle superiori il 7 gennaio, ma per riportare con gradualità a Scuola gli Studenti delle superiori a dicembre, ma è una decisione che prenderemo con tutto il governo, ma anche studiando la curva dei contagi», così Lucia Azzolina in un’intervista al Corriere.it. Una posizione quella della ministra dell’istruzione espressa già negli studi Mediaset a “Live Non è la D’Urso”. «Tutto deve accadere tranne che la Scuola paghi, come sta facendo, una seconda estate. A Natale non deve accadere la stessa cosa», ha dichiarato la 37enne. Come si legge in un comunicato di Gilda, pubblicato su ‘Orizzonte Scuola’ , la situazione è ben diversa. leggi anche l’articolo —> Roberto Vecchioni “sberla” alla sinistra: «Ha fallito perché…», altro che ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Non sto lavorando per l’apertura delle superiori il 7 gennaio, ma per riportare con gradualità aglidelle superiori a, ma è una decisione che prenderemo con tutto il governo, ma anche studiando la curva dei contagi», così Luciain un’intervista al Corriere.it. Una posizione quella della ministra dell’istruzione espressa già negli studi Mediaset a “Live Non è la D’Urso”. «Tutto deve accadere tranne che lapaghi, come sta facendo, una seconda estate. A Natale non deve accadere la stessa cosa», ha dichiarato la 37enne. Come si legge in un comunicato di, pubblicato su ‘Orizzonte’ , la situazione è ben diversa. leggi anche l’articolo —> Roberto Vecchioni “sberla” alla sinistra: «Ha fallito perché…», altro che ...

