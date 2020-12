Google Chrome non si apre: come fare e guida ai tentativi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se qualche anno fa a dominare le classifica dei browser più utilizzati era Internet Explorer, oggi la musica è totalmente cambiata. Infatti, adesso il navigatore numero uno risulta essere – alla stragrande – Google Chrome: infatti viene utilizzato su due computer su tre, staccando di gran lunga tutti gli altri “colleghi”. Questo è dovuto probabilmente alla sua facilità di utilizzo, la sua velocità e le implementazioni. Ma non sembra nemmeno lui funziona a dovere: di seguito andiamo a capire cosa fare in caso di mancata apertura. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI ANCHE: come aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici Ecco come aprire Google Chrome in caso di malfunzionamenti Nel caso in cui il browser di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se qualche anno fa a dominare le classifica dei browser più utilizzati era Internet Explorer, oggi la musica è totalmente cambiata. Infatti, adesso il navigatore numero uno risulta essere – alla stragrande –: infatti viene utilizzato su due computer su tre, staccando di gran lunga tutti gli altri “colleghi”. Questo è dovuto probabilmente alla sua facilità di utilizzo, la sua velocità e le implementazioni. Ma non sembra nemmeno lui funziona a dovere: di seguito andiamo a capire cosain caso di mancata apertura. Segui Termometro Politico suNews LEGGI ANCHE:aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici Eccoaprirein caso di malfunzionamenti Nel caso in cui il browser di ...

Google Chrome: sul web browser è in arrivo la ricerca delle schede aperte

Google Chrome: sul web browser è in arrivo la ricerca delle schede aperte

Se siete il genere di utente che quando naviga in rete ha l’abitudine di aprire decine di schede diverse e poi non riesce mai a trovare quello che gli serve, la nuova funzione in arrivo a breve su Chr ...

