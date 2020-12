Trasporti | slitta al 18 dicembre la continuità territoriale da Trapani e Comiso

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –no i voli a basso costo da. Le poche prenotazioni hanno indotto a posticipare l’inizio dei collegamenti al 18. Neppure i vantaggi dellahanno fatto breccia, causa l’incertezza e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria. Airgest e Soaco hanno condiviso la decisione del ministero di non far partire la. Avviarla una settimana prima del Natale favorirà soprattutto i ricongiungimenti familiari. Le rotte erano state riprogrammate per l’1 novembre e poi rinviate di un mese. Asaranno attivate sei nuove rotte, con cadenza bisettimanale: si volerà con Tayaranjet per Perugia, Trieste e Ancona, mentre Albastar gestirà le rotte per ...