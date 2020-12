La casa di carta, Netflix vuole il remake coreano (Di martedì 1 dicembre 2020) Battere il ferro quando è caldo, versione pro: Netflix sta lavorando al remake sudcoreano della 'casa di carta' , cioè la sua più fortunata serie TV internazionale. Lo show spagnolo creato da Alex ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Battere il ferro quando è caldo, versione pro:sta lavorando alsuddella 'di' , cioè la sua più fortunata serie TV internazionale. Lo show spagnolo creato da Alex ...

Alessia_ebbasta : RT @Tremenoventi: Voglio andare a casa di quello che ha inventato “carta da parati” ed iniziare a sbagliare il nome di tutta casa sua tipo… - dituttounpop : #Lacasadicarta @NetflixIT prepara il remake coreano! - Vittori35350955 : @GuidoCrosetto Io dico che i panni sporchi si lavano in casa!! Non bastava la ns burocrazia? Che per spostare un… - Signorina_Wonka : RT @Tremenoventi: Voglio andare a casa di quello che ha inventato “carta da parati” ed iniziare a sbagliare il nome di tutta casa sua tipo… - MoricolaMorena : RT @Tremenoventi: Voglio andare a casa di quello che ha inventato “carta da parati” ed iniziare a sbagliare il nome di tutta casa sua tipo… -