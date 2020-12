Game Pass | I Giochi GRATIS di Dicembre 2020

(Di martedì 1 dicembre 2020)è arrivato, con esso una valanga di nuoviper il, sia su Xbox One e Xbox Series che Android e PC. Tutti idiper ilSe siete abbonati al servizio, a partire dai prossimi giorni potrete usufruire dei seguenti: 3Control (Xbox e Android) DOOM Eternal (PC) Haven (Xbox e PC) RAGE 2 – (Android) Slime Rancher – (Xbox e Android) Va-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) Yes, Your Grace – (Xbox, PC e Android) 4Dragon Quest XI S: Echi di un’Era Perduta ...

Xbox Game Pass Ultimate a un 1 Euro per i primi 3 mesi per tutti coloro che non hanno mai effettuato l'abbonamento.Microsoft ha dato il via ad un aggiornamento particolarmente succoso per tutti i gamer che sono in possesso di una console Xbox One, Xbox Series S o ...