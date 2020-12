Crimi: "Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà" (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Il 9 dicembre, il Movimento 5 stelle "non si dividerà" sul voto che modifica il regolamento del Mes. Lo assicura il capo politico Vito Crimi, a Radio Anch'io. "Ci sarà Qualcuno che farà le sue scelte, come è successo altre volte, ma niente divisioni", aggiunge. "Bisogna dare il giusto equilibrio alle cose, stiamo parlando di una modifica del regolamento e chiudere questo capitolo è un modo per aprire nuovi scenari sull'Europa post Covid". Crimi ha poi auspicato che si dia vita a una "struttura di missione" che, facente capo alla presidenza del Consiglio, progetti e gestisca i fondi del Next generation Ue: "Credo che tutto debba essere concentrato sotto la guida del presidente del Consiglio". "Che ci sia una struttura di missione in cui tutti i ministri possono avere il giusto ... Leggi su agi (Di martedì 1 dicembre 2020) AGI - Il 9 dicembre, il Movimento 5 stelle "non si" sul voto che modifica il regolamento del Mes. Lo assicura il capo politico Vito, a Radio Anch'io. "Ci saràchele sue, come è successo altre volte, ma niente divisioni", aggiunge. "Bisogna dare il giusto equilibrio alle cose, stiamo parlando di una modifica del regolamento e chiudere questo capitolo è un modo per aprire nuovi scenari sull'Europa post Covid".ha poi auspicato che si dia vita a una "struttura di missione" che, facente capo alla presidenza del Consiglio, progetti e gestisca i fondi del Next generation Ue: "Credo che tutto debba essere concentrato sotto la guida del presidente del Consiglio". "Che ci sia una struttura di missione in cui tutti i ministri possono avere il giusto ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Crimi: 'Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà' - Pino__Merola : Crimi: “Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà” - Notiziedi_it : Crimi: “Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà” - fisco24_info : Crimi: 'Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà': AGI - Il 9 dicembre, il Movimento 5 stelle… - vincereelezioni : Crimi: 'Qualcuno farà le sue scelte sul Mes ma il M5s non si dividerà' -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi Qualcuno HTTP/1.1 Server Too Busy