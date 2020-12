Alfonso Signorini | confessione choc sul maestro Riccardo Muti | «Quella roba lì non la rifarei…»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il "Grande Fratello Vip" andrà avanti fino a febbraio. Il merito? Del conduttore,, che è riuscito quest'anno a mettere su un cast straordinario, che si va arricchendo di mese in mese: «Fare due appuntamenti alla settimana con questi risultati, dopo 20 anni di vita di un programma, è veramente tanto. E soprattutto era insperato il successo nei trend topic dei social. Questo ci ha fatto dire proseguiamo», ha spiegato in un'intervista a "La Stampa" il giornalista. La notizia ha spaventato qualche Vippone, tra cui Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. A tal proposito,ha detto fermo: «Francesco non riuscirà a mollare Tommaso Zorzi. Elisabetta dopo aver parlato con il figlio Nathan credo che rimarrà». Avrà ragione lui? Cosa dobbiamo aspettarci?