Lotteria degli scontrini, dal primo dicembre via alla richiesta del codice (Di lunedì 30 novembre 2020) Inizieranno domani le procedure per la nuova Lotteria degli scontrini. Da martedì 1 dicembre sarà possibile infatti registrarsi sull’apposito sito per ottenere il “codice Lotteria“, un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale. Per partecipare alle estrazioni, bisognerà presentare il codice Lotteria in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat. La Lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Sarà possibile vedere i propri biglietti e controllare le ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020) Inizieranno domani le procedure per la nuova. Da martedì 1sarà possibile infatti registrarsi sull’apposito sito per ottenere il ““, unalfanumerico ea barre, abbinato alfiscale. Per partecipare alle estrazioni, bisognerà presentare ilin cassa a ogni pagamento con carte e bancomat. La, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita. Sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che possono arrivare a 5 milioni per l’estrazione annuale. Sarà possibile vedere i propri biglietti e controllare le ...

Agenzia_Ansa : Da domani codice #lotteria degli scontrini, si gioca da gennaio #ANSA - rtl1025 : ?? Al via domani le procedure per ottenere il #codice per la #LOTTERIA degli scontrini, si gioca da gennaio ??? di S… - Giusepp07184707 : RT @LaNotiziaTweet: Lotteria degli scontrini, da domani è possibile ottenere il codice per partecipare. Le estrazioni dei premi dal 1° genn… - medicojunghiano : Lotteria degli scontrini, procedure per il codice al via da martedì: si gioca da gennaio 2021 - LeccoNews : “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”: DAL 1. DICEMBRE IL CODICE PER POTER PARTECIPARE | 30/11/2020 - -

