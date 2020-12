Letizia di Spagna affascina con l’abito birichino. E piccolo incidente sulle scale (Di lunedì 30 novembre 2020) Letizia di Spagna infrange la regola che si era imposta – non mostrare più le ginocchia in pubblico – e conquista tutti a Valencia riproponendo per la quinta volta lo stesso look. Giornata movimentata quella della Regina che si è recata a Valencia per presiedere alla cerimonia della consegna dei premi Re Jaume I e all’udienza con i rappresentati della polizia municipale. Letizia è da sola perché suo marito Felipe, pur risultando negativo al tampone, è in quarantena per essere entrato in contatto con una persona positiva. Già era andata a Siviglia senza il Re dove aveva incantato tutti con l’abito virale, indossato nel 2019 durante il viaggio di Stato in Gran Bretagna. E ora tocca ancora a lei rappresentare la Monarchia. Letizia però questa volta si è trovata ad affrontare piccoli incidenti che ha, a ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 novembre 2020)diinfrange la regola che si era imposta – non mostrare più le ginocchia in pubblico – e conquista tutti a Valencia riproponendo per la quinta volta lo stesso look. Giornata movimentata quella della Regina che si è recata a Valencia per presiedere alla cerimonia della consegna dei premi Re Jaume I e all’udienza con i rappresentati della polizia municipale.è da sola perché suo marito Felipe, pur risultando negativo al tampone, è in quarantena per essere entrato in contatto con una persona positiva. Già era andata a Siviglia senza il Re dove aveva incantato tutti convirale, indossato nel 2019 durante il viaggio di Stato in Gran Bretagna. E ora tocca ancora a lei rappresentare la Monarchia.però questa volta si è trovata ad affrontare piccoli incidenti che ha, a ...

