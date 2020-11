Ben Stiller compie 55 anni, le curiosità sull'attore (Di lunedì 30 novembre 2020) compie 55 anni il 30 novembre 2020 Ben Stiller. La star è recentemente comparsa in un piccolo cameo nel film Netflix Hubie Halloween con Adam Sandler e presto firmerà la regia di London, ispirato a un nuovo racconto del giallista norvegese Jo Nesbo, con protagonista Oscar Isaac. Dietro alla Magnum dell'attore, tra i più amati e più ricchi di Hollywood, c'è una carriera iniziata negli anni Ottanta da cui non si è più firmato. Soprattutto, in oltre trent'anni di carriera nel cinema, Ben Stiller ha dimostrato (in anticipo rispetto al film e anche dopo) più volte che dietro al suo stile comico «bello bello in modo assurdo» (cit. Zoolander) c'è molto, molto di più. Ecco un po' di curiosità che forse non sai sulla vita e ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 novembre 2020)55il 30 novembre 2020 Ben. La star è recentemente comparsa in un piccolo cameo nel film Netflix Hubie Halloween con Adam Sandler e presto firmerà la regia di London, ispirato a un nuovo racconto del giallista norvegese Jo Nesbo, con protagonista Oscar Isaac. Dietro alla Magnum dell', tra i più amati e più ricchi di Hollywood, c'è una carriera iniziata negliOttanta da cui non si è più firmato. Soprattutto, in oltre trent'di carriera nel cinema, Benha dimostrato (in anticipo rispetto al film e anche dopo) più volte che dietro al suo stile comico «bello bello in modo assurdo» (cit. Zoolander) c'è molto, molto di più. Ecco un po' diche forse non saia vita e ...

vitozullo1 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 30 novembre 1965 nasce a New York Ben Stiller, attore, comico, regista, produttore cinematografico e s… - Carmela_oltre : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani 30 novembre 1965 nasce a New York Ben Stiller, attore, comico, regista, produttore cinematografico e s… - amatorosalia1 : #ricordiamodomani 30 novembre 1965 nasce a New York Ben Stiller, attore, comico, regista, produttore cinematografic… - CiccioFrom7 : Sembra una modella come Ben Stiller in Zoolander ?? - fernweh_____ : No Netflix, io voglio i film con Ben Stiller non quelli con Adam Sandler (quanti... film... ha fatto), è inutile ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ben Stiller Quello che ancora non sai su Ben Stiller, che oggi compie 55 anni GQ Italia VIDEO 6 curiosità su Ben Stiller

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

I Sogni segreti di Walter Mitty – Film (2013)

I Sogni segreti di Walter Mitty è il film del 2013 diretto da Ben Stiller con Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Patton Oswalt ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...I Sogni segreti di Walter Mitty è il film del 2013 diretto da Ben Stiller con Ben Stiller, Sean Penn, Kristen Wiig, Adam Scott, Patton Oswalt ...