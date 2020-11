Treno in corsa travolge gregge di pecore | morti cento animali

(Di domenica 29 novembre 2020) E’ avvenuto questa mattina tra le stazioni di Varese e Gazzada. Il macchinista non ha potuto evitare l’impatto. Nessun ferito tra i passeggeri. Poteva andare molto peggio: invece le uniche vittime dell’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Varese sono state solo un centinaio di. Si tratta di parte di unsfuggito al proprietario, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

È accaduto domenica mattina tra le stazioni di Varese e Gazzada Schianno, lungo la tratta Trenord Varese-Milano. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’investimento. La linea ferroviari ...Oltre duecento animali si sono allontanati dal pascolo e hanno invaso i binari. Il conducente non ha potuto evitare l'impatto ...