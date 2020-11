Sergio Muniz: “Divento papà a gennaio” (Di domenica 29 novembre 2020) Sergio Muniz diventerà papa ha appena annunciato ai microfoni di Domenica Live che diventerà papà per la prima volta. L’attore e modello spagnolo è legato a Morena Firpo, insegnante di Yoga ligure conosciuta nel 2016. Sarà la trentaseienne nata a Genova a donare il prossimo gennaio la primogenita al vincitore della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Attore di fiction di successo con un matrimonio alle spalle (ha sposato nel 2009 Beatrice Bernardin), Muniz ha incontrato l’attuale compagna grazie alla passione in comune per lo yoga, disciplina della quale la Firpo è insegnante e titolare di un’associazione dilettantistica. La coppia, convive a Levanto, un piccolo comune della Liguria in compagnia di tre gatti e del cane Arcibaldo. Seguici su Facebook Metropolitan Gossip L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)diventerà papa ha appena annunciato ai microfoni di Domenica Live che diventeràper la prima volta. L’attore e modello spagnolo è legato a Morena Firpo, insegnante di Yoga ligure conosciuta nel 2016. Sarà la trentaseienne nata a Genova a donare il prossimo gennaio la primogenita al vincitore della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Attore di fiction di successo con un matrimonio alle spalle (ha sposato nel 2009 Beatrice Bernardin),ha incontrato l’attuale compagna grazie alla passione in comune per lo yoga, disciplina della quale la Firpo è insegnante e titolare di un’associazione dilettantistica. La coppia, convive a Levanto, un piccolo comune della Liguria in compagnia di tre gatti e del cane Arcibaldo. Seguici su Facebook Metropolitan Gossip L'articolo proviene da ...

