Monza: 42enne ucciso a coltellate in mezzo alla strada. Due uomini in fuga (Di domenica 29 novembre 2020) Attimi drammatici a Monza dove, nella tarda mattinata di domenica, un uomo di 42 anni è stato colpito a morte a coltellate. Secondo quanto riferito da diversi testimoni ai carabinieri, a compiere il gesto sarebbero stati due uomini che al momento sono in fuga. Il dramma si è consumato sotto i portici delle case popolari, site nel quartiere periferico San Rocco. Sul caso indagano i carabinieri. Monza: 42enne accoltellato in strada Tutto è accaduto in pochi attimi verso le 13 di domenica 29 novembre, Cristian Sebastiano, di 42 anni, si trovava in via Fiume, di fronte al civico 14/E, quando due uomini lo hanno aggredito ferendolo con più colpi di coltello. La vittima era anche lui residente nel quartiere e viveva non molto lontano dal luogo ...

