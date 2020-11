Iran: fonti Israele, 'il mondo dovrebbe ringraziarci per uccisione Fakhrizadeh' (Di domenica 29 novembre 2020) Tel Aviv, 29 ov. (Adnkronos) - Il mondo dovrebbe ringraziare Israele per l'uccisione di Mohsen Fakhrizadeh. Così al New York Times un alto funzionario israeliano, che ha chiesto di mantenere l'anonimato, commenta l'uccisione dello scienziato ritenuto il padre del programma nucleare Iraniano. Il funzionario, coinvolto nel programma di intelligence che per anni ha tenuto sotto controllo Fakhrizadeh, ha anche riferito che Israele continuerà ad agire per fermare le ambizioni nucleari di Teheran. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Tel Aviv, 29 ov. (Adnkronos) - Ilringraziareper l'di Mohsen. Così al New York Times un alto funzionario israeliano, che ha chiesto di mantenere l'anonimato, commenta l'dello scienziato ritenuto il padre del programma nucleareiano. Il funzionario, coinvolto nel programma di intelligence che per anni ha tenuto sotto controllo, ha anche riferito checontinuerà ad agire per fermare le ambizioni nucleari di Teheran.

TV7Benevento : Iran: fonti Israele, 'il mondo dovrebbe ringraziarci per uccisione Fakhrizadeh'... - CorriereQ : Fonti Usa a NYT, Israele dietro omicidio scienziato Iran - GazzettaDelSud : Attentato in #Iran, fonti #Usa: 'C'è Israele dietro l'omicidio dello scienziato' - Gabri_Benci : RT @mcc43_: Questo non è #terrorismo? NYT e fonti intelligence: attacco compiuto da #Israele The father of #Iran's nuclear weapons program… - CCKKI : RT @mcc43_: Questo non è #terrorismo? NYT e fonti intelligence: attacco compiuto da #Israele The father of #Iran's nuclear weapons program… -