Anm, via ai primi test per la filovia R4: collegherà la zona ospedaliera al Museo (Di sabato 28 novembre 2020) “Nuovi trasporti in città: ieri sera abbiamo eseguito le prove della nuova filovia R4 di Anm ad alimentazione completamente elettrica”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che spiega che il filobus collegherà la zona ospedaliera con il Museo Nazionale lungo la direttrice S. Teresa – Amedeo di Savoia – Capodimonte – Colli Aminei, per poi procedere, nella circuito attorno all’ospedale Cardarelli, con stazionamento in piazzale Cardarelli. Dodici le filovie R4 che presteranno servizio dalle 5:30 alle 23:45. “Lopera – sottolinea – si colloca all’interno del piano dell’Amministrazione comunale di estensione del servizio filoviario e potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo con l’obiettivo di contribuire al risanamento ambientale della citta’, riducendo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) “Nuovi trasporti in città: ieri sera abbiamo eseguito le prove della nuovaR4 di Anm ad alimentazione completamente elettrica”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che spiega che il filobuslacon ilNazionale lungo la direttrice S. Teresa – Amedeo di Savoia – Capodimonte – Colli Aminei, per poi procedere, nella circuito attorno all’ospedale Cardarelli, con stazionamento in piazzale Cardarelli. Dodici le filovie R4 che presteranno servizio dalle 5:30 alle 23:45. “Lopera – sottolinea – si colloca all’interno del piano dell’Amministrazione comunale di estensione del serviziorio e potenziamento dell’offerta di trasporto collettivo con l’obiettivo di contribuire al risanamento ambientale della citta’, riducendo ...

ildenaro_it : @anmnapoli, via ai #primi test per la #filovia R4: collegherà la zona #ospedaliera al #Museo - muoversincampan : A Napoli, per lavori al manto stradale in via Regina Margherita, l'autolinea Anm C78 percorre via Miano.… - fabbri333 : Dopo Palamara non cambia nulla, Anm paralizzata dalla faida tra correnti - lazzaro14 : Dopo Palamara non cambia nulla, Anm paralizzata dalla faida tra correnti - muoversincampan : Anm, le linee bus C67, 180, 580, per impraticabilità stradale in via Taburno, deviano temporaneamente il percorso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Anm via Anm, via ai primi test per la filovia R4: collegherà la zona ospedaliera al Museo Il Denaro Anm, via ai primi test per la filovia R4: collegherà la zona ospedaliera al Museo

“Nuovi trasporti in città: ieri sera abbiamo eseguito le prove della nuova filovia R4 di Anm ad alimentazione completamente elettrica”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ...

Caos procure, anche il governo e i cittadini contro Luca Palamara

PERUGIA - Inchiesta procure, anche il governo e le associazioni di cittadini e consumatori contro l'ex pm romano Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione insieme ad Adele ...

“Nuovi trasporti in città: ieri sera abbiamo eseguito le prove della nuova filovia R4 di Anm ad alimentazione completamente elettrica”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ...PERUGIA - Inchiesta procure, anche il governo e le associazioni di cittadini e consumatori contro l'ex pm romano Luca Palamara, indagato a Perugia per corruzione insieme ad Adele ...