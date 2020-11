Violento scontro sulla Provinciale, due feriti gravi (Di venerdì 27 novembre 2020) gravissimo incidente stradale a Vinci , sulla strada Provinciale a Petroio vicino al campo sportivo. Coinvolti due veicoli, una moto e una Ape Car: la prima è finita in un campo, la seconda si è ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 novembre 2020)ssimo incidente stradale a Vinci ,stradaa Petroio vicino al campo sportivo. Coinvolti due veicoli, una moto e una Ape Car: la prima è finita in un campo, la seconda si è ...

Vinci, 27 novembre 2020 - Gravissimo incidente stradale a Vinci, sulla strada provinciale a Petroio vicino al campo sportivo. Coinvolti due veicoli, una moto e una Ape Car: la prima è finita in un cam ...

Gravissimo incidente stradale a Petroio: due persone ferite

Vinci, il conducente dell'Ape soccorso dal Pegaso e trasportato a Careggi a Firenze, il motociclista trasferito all'ospedale San Giuseppe ...

